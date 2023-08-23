تعرض 3 أشخاص للإصابة ، أحدهم بحالة خطيرة نتيجة حادث دراجة بخارية بطريق السنطة بالقرب من ميت حبيش البحرية.

حادث دراجة بخارية ..يصيب 3 أشخاص بطريق السنطة – طنطا

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة المستشفى الجامعي بوصول ٣ شباب مقيمين بقرية اخناواى مصابين بسحجات بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ وحالة ٢ منهم خطرة.

وتبين من التحريات حدوث إصابتهم إثر تصادم دراجة بخارية وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من"عبد العزيز البدوي ٢٦سنة بحالة خطيرة ، محمد الشاعر ٣٤ سنة بحالة متوسطة "،و محمد حسن العربي ١٦ سنة بحالة متوسطة ، وجميعهم من قرية إخناواي مركز طنطا، ومتواجدون حاليا بمستشفى طنطا الجامعي.

إحالة المتهم بالتعدى على إحدى الفتيات بمدينة الشروق

كما قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء،إحالة المتهم بالتعدى على إحدى الفتيات بمدينة الشروق بالسب والشتم ، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة لعدم دفعها اشتراك الرحلة ، فغضب وقرر سبها وقذفها بأبشع الألفاظ.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمُواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد قيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق