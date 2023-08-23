7 لاعبين علي أعتاب الرحيل من آرسنال بـ مباركة أرتيتا

أقترب نادي آرسنال الإنجليزي من الإستغناء عن 7 لاعبين في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد موافقة مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق.

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن نادي آرسنال لديه في قائمة الفريق 32 لاعبًا، ويسعي مايكل أرتيتا التخلص من 7 لاعيبن لتقليص تلك القائمة.

قائمة الـ 7 لاعبين الراحلين عن أرسنال

يتصدر قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم في الأيام المقبلة المهاجم فولارين بالوجون البالغ من العمر 22 عامًا، وألبرت سامبي لوكونجا هو لاعب آخر يرغب آرسنال في بيعه، ويرتبط بالانتقال إلى برايتون، الذي يريد ضمه على سبيل الإعارة.

كما يرغب آرسنال كذلك في بيع كيران تيرني، وكان اللاعب محل اهتمام لنيوكاسل يونايتد قبل تعاقدهم مع لويس هول من تشيلسي.

بجانب الرباعي، روب هولدينج ونيكولاس بيبي، وسيدريك سواريس ونونو تافاريس.

في سياق متصل أتخذ نادي آرسنال الإنجليزي قرارا نهائيا بشأن مستقبل لاعبه البرازيلي جابرييل ماجالايس قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرغب نادي اتحاد جدة السعودي بقوة في التعاقد مع جابرييل، كما دخل ريال مدريد في الصورة من أجل ضمه في الساعات الماضية.

لكن يرفض نادي آرسنال رحيله، ويتمسك بإستمرار لاعبه ضمن صفوف المدفعجية.

يرفض آرسنال بيع جابرييل رغم إغراءات اتحاد جدة بشأن التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وواصل أن آرسنال لم يحدد سعر بيع لاعبه جابرييل ومن المتوقع أن يستمر داخل صفوف المدفعجية.

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع مدافع أجنبي مخضرم، وسط إصابة لاعبه الدولي المصري أحمد حجازي الذي سيغيب قرابة ست شهور.