نائب محافظ بني سويف يفتتح معرض كساء دكان الفرحة لخدمة 2000 أسرة

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ، لافتتاح معرض كساء للأسر الأولى بالرعاية، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان وضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة، وذلك في حضور عادل إمام ممثل صندوق تحيا مصر الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ممدوح حلمي ربيع محمد مديري مشروعات جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف.

وعقب الافتتاح تفقد نائب المحافظ، أقسام ومكونات المعرض المقام بنادي ضباط الشرطة، مشيداً بمحتويات المعرض الذي يعقد على مدار يومين اليوم وغداً ويستفيد منه 2000 أسرة ويضم 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وأواني للطهي ومفروشات حيث يتيح المعرض لكل أسرة اختيار 10 قطع متنوعة بحُرية تامة وبالمجان فضلًا عن لعب الأطفال وأدوات مكتبية ومدرسية متنوعة.

وأعرب نائب محافظ بني سويف، عن تقديره لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان في تنظيم تلك المعارض والمبادرات والتي تساعد بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيراً إلى توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بأهمية توفير الدعم اللازم والتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

FB_IMG_1692802733116

FB_IMG_1692802730993

FB_IMG_1692802728825