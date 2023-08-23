رئيس جامعة سوهاج يشهد افتتاح فعاليات ملتقى إعداد الطلاب

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات إقليم جنوب الصعيد، وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة..مستقبل أفضل"، وبحضور كل من الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء حافظ محمود حسن خبير الأمن القومى والدكتور حسام الدين مصطفى وكيل معهد إعداد القادة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي بداية كلمته أكد رئيس الجامعة، اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها علي تدشين جسور للتواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محوراً استراتيجياً في بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما أنها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتغيير طرق تفكيرهم إيجابياً، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

ووجه النعماني، خلال كلمته خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، مرحباً بضيوف الجامعة الكرام وبأبنائنا الطلاب من جامعات جنوب إقليم الصعيد، مضيفاً أن الملتقى سيكون منصة مثلى لتبادل الأفكار وتقديم الاقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم، متمنياً النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه، داعياً الطلاب المشاركين إلى الاستفادة من كل فاعليات الملتقى التى تضم ندوات، ومحاضرات وورش عمل، إلى جانب تنظيم زيارة لأحد المشروعات القومية بالمحافظة، والتي تخدم إقليم جنوب الصعيد، وتنفيذ بعض الأنشطة الرياضية والفنية وغيرها.

ومن جانبه هنأ الدكتور حمدي حسين الدكتور حسان النعماني لثقة القيادة السياسية وتعينه رئيساً لجامعة سوهاج، مؤكداً أهمية إعداد وتأهيل جيل شبابي نعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وأهمية الأنشطة الطلابية والتي تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي عن سعادته بالمشاركة بفعاليات الملتقي في رحاب جامعة سوهاج، مقدماً التهنئة للدكتور حسان النعماني لصدور القداد الجمهوري بتوليه رئاسة الجامعة، ومشبداً بالتنظيم المشرف لفعاليات الملتقي، ومؤكداً علي أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، وذلك تنفيذاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية، ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي. ودورها في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، داعياً الطلاب الي ضرورة المشاركة في كافة الانشطة الطلابية نظراً لدورها في اكساب الطلاب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية، لافتاً الي ان فعاليات الملتقي تستمر حتي السبت الموافق ٢٦ أغسطس الحاري، وذلك بمشاركة ٢٥٠ طالبًا وطالبة من جامعات جنوب الصعيد .

ومن جانبه نقل الدكتور حسام الدين مصطفي تحيات الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، مقدماً شكره وتقديره لجامعة سوهاج لاستضافتها وتنظيمها المشرف لفعاليات هذا الملتقي المتميز، موضحاً أن الملتقي يهدف الي توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية، وحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات ومواجهة التحديات المستقبلية. مضيفاً ان الملتقي يتضمن محاضرات متنوعة تسهم في التوعية بأسس الأمن القومي المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار الغير سوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الاتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعي الطالب.