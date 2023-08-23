عاجل
د.عبد السند يمامة من أمام ضريح سعد زغلول: جميع هيئات الحزب أجمعت على قرار ترشحي لانتخابات الرئاسة لجنة مكافحة كورونا: الحالات المصابة بالفيروس جميعها بسيطة
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي أبرزهم.. تعرف على القيمة السوقية لأشهر 10 دوريات عالمية

الدوري السعودي
الدوري السعودي

بعد الانقلاب الذي أحدثه الدوري السعودي هذا الموسم في عالم كرة القدم وبعد الصفقات المدوية التي أجرتها الاندية السعودية تقدم ترتيب الدوري السعودي في قائمة أغلى الدوريات على مستوى العالم من حيث قيمة الاعبين المتواجدين به ليحتل المركز العاشر عالميا بقيمة تخطت المليار يورو .

واحتل الدوري الأنجليزي الممتاز بنجومه الكبار المركز الأول منفردا وبعيدا عن باقي الدوريات بقيمة تبلغ ١٠ مليار و ٤٨٠ مليون يورو فيما جاء الدوري الاسباني في المركز الثاني بقيمة تبلغ ٤ مليار و ٦٧٠ مليون يورو و الدوري الإيطالي في المركز الثالث بقيمة ٤ مليار ٥٤٠ مليون يورو .

وفيما يلي قائمة الدوريات العشر الأغلي على مستوى العالم :

١ - الدوري الانجليزي ١٠ مليار  و ٤٨٠ مليون يورو ٢ - الدوري الاسباني  ٤ مليار و ٦٨٠ مليون يورو 

٣ - الدوري الإيطالي ٤ مليار و ٥٤٠ مليون يورو 

٤-  الدوري الألماني  ٤ مليار و ١٤٠ مليون يورو 

٥ - الدوري الفرنسي ٣ مليار ٤٨٠ مليون يورو 

٦ - الدوري البلجيكي  مليار و ٤٦٠ مليون يورو 

٧ - الدوري الأمريكي مليار و ٢٩٠ مليون يورو 

٨ - الدوري البرتغالي  مليار و ٢٤٠ مليون يورو 

٩ - الدوري التركي  مليار ٧٠ مليون يورو 

١٠ - الدوري السعودي   مليار و ٢٠ مليون يورو .

 

 