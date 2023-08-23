الدوري السعودي أبرزهم.. تعرف على القيمة السوقية لأشهر 10 دوريات عالمية

بعد الانقلاب الذي أحدثه الدوري السعودي هذا الموسم في عالم كرة القدم وبعد الصفقات المدوية التي أجرتها الاندية السعودية تقدم ترتيب الدوري السعودي في قائمة أغلى الدوريات على مستوى العالم من حيث قيمة الاعبين المتواجدين به ليحتل المركز العاشر عالميا بقيمة تخطت المليار يورو .

واحتل الدوري الأنجليزي الممتاز بنجومه الكبار المركز الأول منفردا وبعيدا عن باقي الدوريات بقيمة تبلغ ١٠ مليار و ٤٨٠ مليون يورو فيما جاء الدوري الاسباني في المركز الثاني بقيمة تبلغ ٤ مليار و ٦٧٠ مليون يورو و الدوري الإيطالي في المركز الثالث بقيمة ٤ مليار ٥٤٠ مليون يورو .

وفيما يلي قائمة الدوريات العشر الأغلي على مستوى العالم :

١ - الدوري الانجليزي ١٠ مليار و ٤٨٠ مليون يورو ٢ - الدوري الاسباني ٤ مليار و ٦٨٠ مليون يورو

٣ - الدوري الإيطالي ٤ مليار و ٥٤٠ مليون يورو

٤- الدوري الألماني ٤ مليار و ١٤٠ مليون يورو

٥ - الدوري الفرنسي ٣ مليار ٤٨٠ مليون يورو

٦ - الدوري البلجيكي مليار و ٤٦٠ مليون يورو

٧ - الدوري الأمريكي مليار و ٢٩٠ مليون يورو

٨ - الدوري البرتغالي مليار و ٢٤٠ مليون يورو

٩ - الدوري التركي مليار ٧٠ مليون يورو

١٠ - الدوري السعودي مليار و ٢٠ مليون يورو .