عملاق أوروبي يدخل سباق التعاقد مع لوكاكو

دخل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو دائرة إهتمامات أحد الأندية الأوروبية العملاقة للحصول علي خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد عدوته مرة أخري لصفوف تشيلسي بعد انتهاء فترة الاعارة التي قضاها مع إنتر ميلان في الموسم الماضي.

ويرتبط لوكاكو بعقد مع تشيلسي حتى عام 2026، في ظل رغبة البلوز في التخلص منه وتسويقه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث ان الاعب يتدرب حاليا مع فريق تشيلسي تحت 21 عامًا ولم يتحدث حتى مع مدرب الفريق الأول ماوريسيو بوتشيتينو، بعد أن أكد رغبته في مغادرة ستامفورد بريدج.

روما يبحث عن ضم لوكاكو وينتظر الدقائق الأخيرة

كشفت تقارير صحفية أن نادي روما يبحث في الفترة الحالية عن ضم مهاجم لتدعيم خطوطه، مع ظهور اسم روميلو لوكاكو في دائرة المرشحين للإنضمام للذئاب.

وكشفت صحيفة "Il Tempo"، أن نادي روما يستخدم الوقت كوسيلة ضغط للتعاقد مع روميلو لوكاكو، خاصة أن الاهتمام بضم لوكاكو ضعيف للغاية، حيث أن يوفنتوس هو النادي الوحيد حاليًا الذي يهتم بالمهاجم البلجيكي في الوقت الحالي.

أرقم لوكاكو مع تشيلسي و إنتر ميلان

حاص المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو 37 مباراة مع إنتر ميلان في الموسم الماضي "2022-2023"، سجل 14 هدفا وصنع 7 أهداف أما مع تشيلسي، خاض المهاجم البلجيكي 59 مباراة مع البلوز، سجل 15 هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة.