صحة الشرقية تبحث أوجه التعاون المشترك مع مستشفى الأحرار التعليمي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية اليوم الأربعاء، استهدفت مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، تم خلالها عقد إجتماع مع الدكتور سامح حسين مدير عام المستشفى الجديد.

وبحث وكيل الوزارة خلال زيارته، احتياجات المستشفى المختلفة، وما تم من أعمال التطوير بالأقسام الطبية، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية، ومستشفى الأحرار التعليمي، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد العظيم استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على مدرسة التمريض بالأحرار.

يأتي ذلك بالتنسيق مع رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لمتابعة ما تم من تكليفات أثناء الزيارة السابقة لوزير الصحة والسكان للمستشفى، وما تم إنجازه من أعمال التطوير بها، وبحث احتياجات المستشفى، وأي معوقات بها قد تؤثر على انتظام سير العمل.

وتفقد الدكتور هشام مسعود ومدير عام المستشفى، الأقسام الطبية المختلفة، وتم المرور على قسم الحروق والتجميل، والذي تم إعادة تشغيله وتفعيله واستقبال الحالات به، بعد فترة توقف دامت عدة أشهر، بقوة 11 سرير، ومزود بغرفة عزل، وقاعة تدريب للأطباء، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الإستقبال والطوارئ، وزيادة عدد غرف الملاحظة، وإجراء بعض التعديلات بالأقسام لتحقيق الانسيابية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وتابع مسعود، إجراءات تفعيل جراحات الأطفال بعد تعزيز القسم بالقوى البشرية اللازمة من أطباء جراحة الأطفال، وإجراء ٢ لستة عمليات جراحة أطفال، بجانب إجراء ٤ جراحات من حالات الطوارئ المترددة على الإستقبال، فضلا عن تفعيل مناظير القنوات المرارية منذ أسبوعين بالمستشفى.

كما تفقد مسعود، قسم الجلدية والتناسلية، والعيادات الخارجية، ومركز علاج الأورام بالمستشفى، متابعاً تقديم العلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، حيث تم تقديم الخدمة لعدد ٥٥ مريض من خلال جهاز معجل خطي الخاص بعلاج الأورام حتي وقت الزيارة، ويبلغ متوسط التردد على الجهاز ٧٥ حالة يومياً.