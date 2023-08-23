قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، إحالة المتهم بالتعدى على إحدى الفتيات بمدينة الشروق بالسب والشتم، لمحكمة الجنح.

رفضت دفع اشتراك الرحلة.. إحالة المتهم بسب فتاة الشروق للجنح

وذكر قرار الإحالة أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة لعدم دفعها اشتراك الرحلة، فغضب وقرر سبها وقذفها بأبشع الألفاظ.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها"مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهر"، وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمُواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد قيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

براءة 6 متهمين بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

كما أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها في 5 قضايا جنائية ببراءة 6 متهمين عما أسند اليهم من اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالقليوبية.

شملت قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين وفق أمر إحالتهم الي محكمة الجنايات بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار لجواهر مخدرة ، وكشفت أوراق القضية رقم 346 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم" م.ع" تاجر حاز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين مما تستخدم في السلاح أنف الذكر ، وتضمنت القضية رقم 3103 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهمين"ا.ح" صاحب مصنع بلاستيك و"و.م" تاجر خردة حازوا وأحرزوا لجوهري الهيروين والاستروكس المخدرين وسلاح ناري فرد وطلقات ما تستخدم في السلاح.

وشملت القضية الثالثة التي حملت رقم 2727 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "ف.ع" حاز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر وكتر مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وكشفت القضية الرابعة التي حملت رقم 365لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "س.ا" أحرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح وجوهر الترامادول المخدر ، وكشفت أوراق القضية الخامسه التي حملت رقم 387 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم "ا.ع" أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر.

بإحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة وفق الاتهامات التي اسندتها النيابة بحق المتهمين والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وبتداولها وبحضور دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس والذي طالب ببراءة المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية فاصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.