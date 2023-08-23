حماقي يعلن طرح أغنيته الخامسة.. اعرف اسمها وموعدها

يستمر الفنان محمد حماقي في طرح أغانيه ألبومه الجديد تدريجيًا، وأعلن عن أغنيته تلخامسة التي سيتم طرحها عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى كاملة.

تحمل الأغنية إسم “دلعنا متير” وجاء البوستر بظهور حماقي مرسومًا ومفعم بالألوان، على ان يتمطرحها غدا الخميس الساعة الخامسة عبر قناته الىسمية على يوتيوب

اغنية دلعنا كتير هي الخامسة بهد “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده حبيبي ده”

اجتاز حماقي حاجز المليون مشاهدة بأغنية “ده قلبي ده” التي قدمها من ألحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وأحمد إبراهيم وكتب كلماتها أمير طعيمة ومن توزيع تميم.

استعان حماقي في الأغنية بألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث قدم ألحان الاغنية على مقطع “صولو” شهير من أغنية زينة واستكمل لحنها أحمد إبراهيم ووزعها موسيقيا تميم، وكتب كلماتها أمير طعيمة.

وكان قد نشر حماقي مقطع من فيلم الزوحة ال 13 التي تم تقديم مقطع أغنية زينة في أجد مشاهدة، وأعرب عن فخره وسعادته بتجقيقي حلمه بغناءه لأحد ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

قد أصدر حماقي حديثًا أغنية “مش كفاية فراق”، التي اقتربت من المليون الثاني خلال أسبوع من طرحها عبر يوتيوب، كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع تميم، وحصلت على المركز السادس.

تقول كلماتها:

“مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين وسؤال كل يوم بليل راجعين ولا مش راجعين حواديت زي حب زمان عناوين روحنا كل مكان أيام مش بتيجي كتير أيام تغلب النسبان يا فراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين في اليوم ألف مرة بموت بيبان إني مش مبسوط وهجيب فرحة تاني منين ع الفاضي عمري بقى بيفوت الباب متقفلش وراه كداب لو هقول أنساه وهعيش ع الأمل ده هعيش دي حياتي كلها وياه يافراق مش كفاية فراق هرتاح إمتى من الأشواق وديت ليه حبيبي بعيد أوجاعي كل يوم بتزيد يافراق مش كفاية فراق يا فراق جاي على العشاق يرضيك هو إحنا أي اتنين ما تروح روح لناس تانيين”