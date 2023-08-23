براءة 6 متهمين بحيازة سلحة نارية ومواد مخدرة بشبرا الخيمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في حكمها بشأن 5 قضايا جنائية ببراءة 6 متهمين، عما أسند إليهم من اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالقليوبية.

براءة 6 متهمين لحيازتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بشبرا الخيمة

وقد شملت قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين وفق أمر إحالتهم الي محكمة الجنايات بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار لجواهر مخدرة ، وكشفت أوراق القضية رقم 346 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم" م.ع" تاجر حاز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين مما تستخدم في السلاح أنف الذكر ، وتضمنت القضية رقم 3103 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهمين"ا.ح" صاحب مصنع بلاستيك و"و.م" تاجر خردة حازوا وأحرزوا لجوهري الهيروين والاستروكس المخدرين وسلاح ناري فرد وطلقات ما تستخدم في السلاح.

وشملت القضية الثالثة التي حملت رقم 2727 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "ف.ع" حاز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر وكتر مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وكشفت القضية الرابعة التي حملت رقم 365لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "س.ا" أحرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح وجوهر الترامادول المخدر ، وكشفت أوراق القضية الخامسه التي حملت رقم 387 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم "ا.ع" أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر.

بإحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة وفق الاتهامات التي اسندتها النيابة بحق المتهمين والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وبتداولها وبحضور دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس والذي طالب ببراءة المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية فاصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.

كما أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل وآخر؛ لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق، إلى جلسة 21 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، بعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، للمتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، بأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ".