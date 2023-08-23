رئيس الوفد يقرأ الفاتحة على روح الزعماء الثلاثة

حرص الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على قراءة الفاتحة على روح زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين وذلك بضريح سعد، إحياءً لذكراهم العطرة.

جاء ذلك وسط حضور كبير من أعضاء الوفد وفي حضور الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقادات الحزب من مختلف المحافظات.

وألقى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خطابًا سياسيًا من أمام ضريح سعد باشا زغلول خلال الاحتفال بذكرى زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد سراج الدين.

ويحتفل اليوم الأربعاء حزب الوفد بذكرى رحيل الزعماء خالدي الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأي العام، كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسي تشهده البلاد.

كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابي الذي سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب والمتحدث الرسمي باسم الوفد، أن الاحتفالات ستبدأ في الساعة الثالثة عصر «الأربعاء» من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد إتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

ويشهد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، بعد ذلك احتفال مكتبة الوفد بمعهد الدراسات السياسية بذكرى الزعماء الثلاثة، واستعراض مجموعة مميزة لأبرز المؤلفات التي تناولت سيرة زعماء الوفد وكفاحهم ضد المستعمر البريطاني منذ عام 1918.

والزعيم فؤاد سراج الدين لقى ربه فى 9 أغسطس عام 2000 والزعيم مصطفى النحاس في 23 أغسطس 1965، والزعيم سعد زغلول في 23 أغسطس 1927.