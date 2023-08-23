انفصال الفنان التركي أوزهان كوتش عن زوجته بعد 8 أشهر

تفاجأ متابعو الفنان التركي أوزهان كوتش وزوجته الفنانة ديميت أوزدمير بطلاقهما رسميًا بعد زواج دام ثمانية أشهر فقط، وخلال مقابلة تلفزيونية لأوزهان كوتش مع أحد أشهر الكوميديين في تركيا كشف بعض التفاصيل التي عاشها مع طليقته.

أوزهان كوتش وديميت أوزدمير

أوضح أوزهان كوتش أنه يجب وضع خطط للحياة وأعرب عن سعادته لإتخاذ هذا القرار، قائلًا: "هناك بعض الأشياء التي سوف آخذ وقتي فيها في وقت لاحق، وسوف أتعلم.. قد تكون هناك أشياء سأدركها لاحقا".

وتابع:"أنا سعيد لأن شيئا كهذا حدث لي، أنت تضع خططًا لحياتك، ولكن عندما لا ينجح الأمر، تشعر أنك فشلت".

وقوع مشاجرة بين الثنائي

وأكد أوزهان كوتش أن حياته كانت جيدة مع طليقته ديميت أوزدمير، قائلًا: " كل شيء كان رائعا مع ديميت.. أنا سعيد لأنني عشت معها هذه الفترة.. أنا سعيد لأن شيئا كهذا حدث لي.. كل شيء على ما يرام، الحياة تستمر".

ويذكر أن تفاجأ الجميع بوقوع مشاجرة بين الثنائي، ديميت وأوزهان في فبراير الماضي وهو يوم عيد ميلاد ديميت، وتركت منزل الزوجية، ثم بعد فترة صمت من الطرفين، أعلنت ديميت أنها انفصلت عن زوجها رسمياً، وأنهما يعرفان أن هذا القرار سيؤثر على عائلتهما، لذا يحاولان أن يتم في إطار من الاحترام والهدوء.