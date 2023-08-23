مصرع شاب من أرمنت طعنًا إثر مشاجرة في الغردقة

لقي شاب ثلاثني مصرعه، طعنا بآلة حادة، إثر مشاجرة نشبت مع آخرين بالغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود التفاصيل بحسب أهالى مدينة أرمنت إلى تلقيهم نبأ مصرع أحد شاب المدينة، يدعى أحمد ع.ا" و يبلغ من العمر 26 عاما، طعنا بآلة حادة في الصدر، إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بالغردقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالغردقة، لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن، وتمهيدًا لنقل جثة الشاب إلى بلدته لدفنه بمسقط رأسه.

على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت محافظة الأقصر شهدت خلال الأيام الماضية مصرع شاب، وإصابة ثلاثة آخرين إثر اصطدام دراجتين ناريتين بجنوب الأقصر.

وتم نقل جثة الشاب محمد.ح.ح إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي لعرضها على الطبيب الشرعي، وتم تشيع جثمانه، كما تم نقل شقيقه زياد ح.ح واثنين آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.