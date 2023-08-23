زراعة الشرقية تنظم يوم حقلي ارشادي لمزارعي العواسجة وعزبة الشوادفي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يُسهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، مشدداً على ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وأشارمحافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والإسهام في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم يوم حقلي ارشادي عن زراعة الذرة الشامية، وذلك لمزارعي قرية العواسجة وعزبة الشوادفي التابعين لرئاسة مركز ومدينة ههيا، في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية، والمهندسة ليلى قنصوة بالإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس هاني صلاح أخصائي المحصول بالمركز، وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد، وتوضيح أهمية اختيار الأصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

ويذكر أن إدارة الإرشاد الزراعي بالشرقية، نظمت مع معهد بحوث القطن ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن لمزارعي قرية كراديس التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، في حضور الدكتور حسن أمين بمعهد بحوث القطن، والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة، ومهندسي الإرشاد والمكافحة بإدارة ديرب نجم الزراعية وعدد من المزارعين.

وتم استعراض خلال الندوة أهم التوصيات والمعاملات الزراعية للنهوض بإنتاجية محصول القطن والتوعية بضرورة تقارب فترات الري للتغلب علي ارتفاع درجة الحرارة بجانب متابعة مكافحة الآفات واستمرار الفحص أولاً بأول، كما تطرق اللقاء إلي الحديث عن أهمية الجنى المحسن للحصول على رتبة أعلى للقطن والوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.