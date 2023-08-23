أوكرانيا مُستعدة لقبول طائرات "إف-18" من فنلندا.. زيلينسكي يُوضح

أبدت "كييف"، استعدادها لقبول طائرات "إف-18" من فنلندا إن استغنت عنها هلسنكي، حسبما أفاد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في كييف، إن أولوية أوكرانيا هي طائرات "إف-16"، إلا أنها "مستعدة لاستقبال طائرات طائرات "إف-18" التي قررت هلسنكي سحبها من الخدمة.

وأشار زيلينسكي، ردا على سؤال ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لقبول مقاتلات "إف-18" إذا قامت فنلندا بسحبها من الخدمة، إلى أن أوكرانيا "تأخذ كل ما يقدمونه لها"، وتابع: "نحن مستعدون لتعلم كل ما يطفو ويطير، وإذا كانت فنلندا ليست بحاجة إلى طائرات (إف-18) سنكون سعداء بذلك، لكن هل يمكنك مساعدتنا في هذا؟ سنكون ممتنين".

نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا

وكان مسؤول كبير في البيت الأبيض قد قال، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا. ووفقا له، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن قد قالت إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمسة المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025.

ويُؤكد الجيش الروسي أن حصول كييف على مقاتلات "إف-16" لن يؤثر على سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقق كافة أهدافها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية منذ بداية هجومها المضاد، تكبدت أكثر من 43 ألف جندي، وأكثر من 4900 قطعة سلاح، و26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة ودبابة بينها 25 دبابة "ليوبارد" ألمانية، و7 دبابات فرنسية بعجلات AMX، و21 مدرعة مشاة "برادلي" أمريكية.