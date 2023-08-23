استمرار فعاليات مهرجان ألعاب القوي ضمن مبادرة " صيف شبابنا بالمنيا

تابعت اليوم الأربعاء 23 من أغسطس 2023، مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، استمرار تنفيذ فعاليات المهرجان الرياضى فى ألعاب القوي بمركز شباب بني حرام ، ضمن خطة قسم الرياضة بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب المنيا، وذلك بمشاركة مراكز شباب ، الناصرية أ، بني حرام، اسمو العروس.

وتنافست في الجري علي مسافات ، 100 مترا ، 400 مترا ، 800مترا , 1500 مترا ، وثب طويل، وقد تم التنفيذ بملعب مركز شباب بني حرام، زتستمر الفعاليات حتي نهاية الشهر الجاري بمركزي شباب دلجا، البدرمان ، في القري الأكثر احتياجا .

يأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بالرياضة ، و حرصها علي ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، سواء كرة القدم، السلة، اليد، ألعاب القوي بكافة مستوياتها، أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة" صيف شبابنا"، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، و كذلك مبادرة الأزهر الشريف " وطن يجمعنا" التي أطلقها في القري الأكثر احتياجا بديرمواس " دلجا، البدرمان،. بني حرام"، لدعم المواطنة و قبول الآخر، إزالة الفوارق بين كافة طوائف الشعب المصري.

وتم التنفيذ بحضور عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس، صبحى أحمد عبد الظاهر وكيل الإدارة و رئيس قسم الرياضة، محمد أحمد محمد رئيس قسم الهيئات الرياضية و الأخصائي الرياضي بإدارة الشباب والرياضة بديرمواس، عمرو الجبالي مدير مركز شباب بني حرام، أيمن محمد عبد اللطيف مسئول الأنشطة بمركز الشباب.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس