جامعة المنيا تناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد

ترأس الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الاجتماع الشهري لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، ومدير عام شئون التعليم ومديرو إدارات القطاع؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لبدء العام الجديد 2023 /2024.

واستعراض خطة الجامعة، لاستقبال طلابها، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين بالمدن الجامعية، وانتهاء أعمال الصيانة والتجهيزات للقاعات والمحاضرات، للعمل بنظام الفصول الذكية، وتطوير الموقع العام، وكل الإجراءات التي تخدم الطلاب وترتقي بالحياة الجامعية، وتعزز انتظام العملية التعليمية منذ أول أيامها.

وفي بداية الاجتماع هنأ رئيس الجامعة السادة الوكلاء الجدد، لصدور قرارات التعيين لهم، متمنيًا لهم التوفيق في مهام عملهم الإداري، وبذل مزيد من الجهود للمساهمة بالنهوض بكلياتهم، وتحسين البيئة الجامعية، وتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها، ووجه دكتور فرحات إلي سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية، واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا، على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالعمل لضمان التطوير، وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.

وناقش المجلس، جهود الجامعة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للمتقدمين لجامعة المنيا الأهلية، وما تقدمه الجامعة من أعلى مستويات الخدمة لطلابها، في ضوء جهود الدولة واهتمامها بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي الجامعي وتنوع مساراته، وزيادة البرامج الجديدة التخصصية التي تخدم سوق العمل المستقبلي، وتفتح باب أمل لمستقبل التعليم للأجيال القادمة.