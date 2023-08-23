الحالة المرورية أعلى محور صفط اللبن مساء اليوم

ظهرت بعض الكثافات المرورية، مساء اليوم الأربعاء على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان.

الحالة المرورية

كذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وشارع جامعة الدول العربية.

عززت قوات الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور، وذلك للحد من التكدسات التى تشهدها الطرق والميادي

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق آخر

مذبحة الوراق.. حداد يطلق وابلا من الأعيرة النارية على زوجته وأبنائه

إن الأب المتهم فى تلك الجريمة هو"أحمد النون" 45 عاما يعمل حدادًا، ويمتلك ورشة يقضي فيها معظم وقته، ويتميز بالطيبة والهدوء ومداومته على الصلاة، أسرته وأبنائه لا يختلفون عنه كثيرا فالجميع يشهد بحسن تربيتهم.

يوم الجريمة

كانت الساعة تشير للرابعة عصرًا تنامى إلى سمع الجيران صوت شجار وصريخ يصدر من إحدى الشقق بالمنطقة، وتبينوا أنه يخرج من شقة الحداد فهرولوا تجاهها لمساعدتهم خوفا من أن يكون حريقا قد شب بالمنزل لكنهم فوجئوا بمنظر الدماء في استقبالهم ووجود 6 مصابين على الأرض بطلقات نارية.

وتبين أن المتهم يعاني من مرض الصرع "عنده كهربا زيادة على المخ" بحسب أقول الجيران، وأن شجار نشب بينه وبين زوجته بسبب خلافات مالية، وحاول الاعتداء عليها بالضرب بشومة "عصا" فتدخل ابنه الأكبر "محمد" للدفاع عن والدته.

ابع: أن الأب استشاط غضبا من ابنه بسبب دفاعه عن أمه فدخل إلى الغرفة وأحضر طبنجة وأطلق منها طلقتين تجاه ابنه فأصابه في الظهر والصدر، ثم تابع إطلاق النار على زوجته وباقي أبنائه.

وأشار شهود العيان إلى أن الأب بعد ارتكاب الجريمة جلس يبكي بجوار أبنائه المصابين وزوجته غير مصدق أنه ارتكب تلك الواقعة، وأحضر الأهالي الإسعاف وقاموا بنقل المصابين إلى المستشفى وبعد ساعة علموا بوفاة الابن الأكبر "محمد" متأثرا بإصابته بطلقتين.

حبس المتهم

من جانبها أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل ابنه وإصابة زوجته وأبنائه الأربعة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثمان الضحية بعد عرضه على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين لسؤالهم حول الحادث.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق، أنه في الفترة الأخيرة، كان مديونًا بمبالغ مالية، فتسببت له بأزمة نفسية، حيث تشاجر مع زوجته، وقام على أثرها بحمل سلاحا ناريا غير مرخصا وأطلق منه عددا من الأعيرة النارية صوب أفراد أسرته.

وشرحت التحريات أن حادث إطلاق النيران نتج عنه مقتل الابن وإصابة الزوجة و٤ أبناء أخرين وتم نقلهم الى المستشفى، ومازالت التحقيقات مستمرة.

مذبحة الهرم

شهد كفر غطاطي بالهرم جريمة بشعة، عندما تجرد عامل خردة من مشاعره الإنسانية وأقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 من أولاده بسبب خلافات زوجية، وجرى نقل الجثامين إلي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة تلقى اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث اخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بقيام عامل بإنهاء حياة زوجته وابنته وإصابة 4 آخرين من أولاده في كفر غطاطي بالهرم بدائرة القسم.