ميلان يستهدف ضم باريس سان جيرمان

بات نادي إي سي ميلان الإيطالي، قريبا من تدعيم صفوفه بمهاجم جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.



أصبح اللاعب هوجو إيكيتكي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من الرحيل إلى صفوف إي سي ميلان.



وتابعت التقارير الصحفية الإيطالية، أن أولوية اللاعب إيكيتكي في أجندة صفقات النادي الإيطالي، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الجاري.



وتستهدف إدارة إي سي ميلان التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب، إيكيتكي على سبيل الإعارى مع وجود بند الشراء النهائي في الصيف المقبل.



وأنضم إيكيتكي إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الماضية 2022، ولكنه كان خارج حسابات كريستوف جالتيه المدير الفني السابق لباريس.



كما أن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الباريسي أخطر إدارة النادي بالموافقة على بيع هوجو إيكيتيكي هذا الصيف.



ويملك إنريكي بدائل كثيرة في خط الهجوم، على رأسها عثمان ديمبلي وجونزالو راموس وأسينسيو ولي كانج إضافة إلى كيليان مبابي.

