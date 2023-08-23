إحالة شاب اعتدى على طفلة بالبدرشين للمحاكمة

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، إحالة شاب إلى المحكمة؛ لاتهامه بخطف طفلة صغيرة 8 سنوات والاعتداء عليها بالتحايل وبالقوة مستغلا حداثة سنها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف المتهم بالإكراه طفلة بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه وما إن ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة، فتمكن بتلك الوسيلة من إقصائها بعيدا عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها كاشفا ومتحسسا لمواطن عفتها واعتدي عليها.

القبض على نصاب تذاكر الطيران المخفضة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاصى لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة.

تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة ، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – عدد 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين إرتكابه 15 واقعة أخرى.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط موظفة استعانت بشخصين لتخويف مديرة مدرسة بالإسكندرية



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.



رصدت المتابعات الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالإسكندرية بالاصطدام بإحدى السيدات وإحداث إصابتها وفراره من محل الواقعة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (19) الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية من (مديرة إحدى المدارس تابعة لإدارة المنتزة التعليمية) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام قائد سيارة أجرة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها بكدمات متفرقة واتهمت (موظفة حسابات بذات المدرسة) بالتحريض على ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من المشكو فى حقها بقصد تخويف المبلغة مقابل تحصلهما على مبلغ مالى منها، وتم ضبط الاخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في أطفيح



ألقت مباحث أطفيح القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب على الآثار فى الحلف الشرقى بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من شخص لتضرره من جيرانه للتنقيب على الآثار، وعلى الفور أمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع عامل 30 سنة لتضرره من 4 أشخاص من جيرانه لتنقيبهم على الآثار وتعريض المنزل للانهيار.

وتبين وجود حفر داخل المطبخ على مساحة 2 متر وبحوزتهم أدوات الحفر، ألقي القبض عليهم وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة لتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس سيدتين بتهمة النصب على المواطنين بالأميرية

أمرت جهات التحقيق بالأميرية اليوم بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وعثر بحوزتهم على مشغولات ذهبية كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



القى رجال مباحث القاهرة القبض على سيدتان كونا تشكيل عصابى للنصب على المواطنين بالأميرية.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة وتمكنت من ضبط (سيدتان "لإحداهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والإستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من ( إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.