مدير منظمة الصحة يجري محادثات بناءة مع الرئيس المعين لـCOP28

أجرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، محادثات بناءة، مع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة.

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وقال "غيبرييسوس" عبر حسبه الرسمي على منصة تويتر: "أجريت مناقشة بناءة للغاية مع سعادة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لـ COP28، حول التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة والتي يمثلها تغير المناخ الآن".

معالجة الآثار الصحية لتغير المناخ

وتابع "أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في الاستخدام كلحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ".

مؤتمر COP28

ونوه إلى أن القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم من مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة، تاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.