محافظ أسيوط: مصر الخير سددت ديون 52 غارم وغارمة خلال شهر مايو ويوليو

بتكلفة 840 ألف جنيه..

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مؤسسة مصر الخير قامت بسداد ديون 52 غارم وغارمة بمحافظة أسيوط خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2023 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة تقترب 840 ألف جنيه، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.

وأثنى محافظ أسيوط، على جهود مؤسسة مصر الخير وتنفيذها العديد من المبادرات الخدمية ومنها مبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات بهدف حمايتهم من السجن وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية مطالبًا بتمكين الغارمين وذويهم وتوفير مشروعات صغيرة لهم توفر الدخل بما يضمن لهم حياة كريمة وتحولهم إلى أفراد منتجين في المجتمع مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات والفاعليات؛ لتوفير الرعاية للمواطنين مشيداً بما تقدمه المؤسسات والهيئات الأهلية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من خدمات للمواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في دعم وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة للأسر الأولى بالرعاية تحقيقاً لتنمية مستدامة حقيقية وملموسة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أن المؤسسة قامت بسداد ديون 52 غارم وغارمة بأسيوط والذين صدر بشأنهم أحكام نهائية خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2023 بتكلفة تصل إلى 840 ألف جنيه لافتا إلى سداد ديون 88 غارم في أبريل الماضي بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي مؤكدًا أن هذه الأعمال تتم من خلال فريق عمل يتولون إعداد الملفات القانونية لكل حالة على حده وبعدها يتم التفاوض مع الدائنين واتمام التصالح وسداد المبالغ المستحقة على الغارمين مشيرًا إلى استمرار العمل في دعم ملف الغارمين باستقبال الحالات طوال العام وبحثها وتقديم الدعم المطلوب وذلك تطبيقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية