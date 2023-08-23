مياه سوهاج توقع بروتوكولات تعاون مع مستثمرين لتأجير الغابات الشجرية

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 5 بروتوكولات للتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من المستثمرين؛ لتأجير أكثر من 7 آلاف فدان غابات شجرية، ولمدة 12 عام، بنظام حق الانتفاع، باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تشجيع الاستثمار والمستثمرين والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان،

وأكد الفقي،حرص المحافظة على دعم وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين، والاستغلال الأمثل للاصول، وذلك بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بضوابط تأجير الغابات الشجرية، والالتزام كذلك بالزراعات التي تروي بمياه الصرف الصحي، وعدم استخدام الأراضي لأية أغراض أخرى.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تأجير الغابات الشجرية لمزارع صرف صحي " طما، وطهطا، وسوهاج غرب، والكولا بأخميم، وجرجا، والبلينا، وجهينة، وعرابة أبو الدهب، وإدفا، والهجارسة، والكوامل بمركز سوهاج ".

وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أن تأجير أراضي الغابات الشجرية يأتى تطبيقا لتعديلات المادة الثالثة للنظام الاساسى بشأن استغلال أصول الشركة في الأنشطة الاستثمارية التي تهدف الى تعظيم الإيرادات وأنه تم وضع عدة ضوابط لتأجير الغابات الشجرية، مع الالتزام بتسليم الأرض أو جزء منها في أي وقت حال احتياج الدولة لها، وكذلك تسليم المزرعة عقب مدة الإيجار كما تم تسليمها للمستثمر.