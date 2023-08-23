استمرار فعاليات صون التراث الثقافي بفرع ثقافة الفيوم

يواصل فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، تقديم الفعاليات الثقافية والفنية، تزامنا مع الذكرى الـعشرين لاتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي.

يأتي هذا تحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مدير الهيئة، وبالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

خلال ذلك عقدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "المعتقدات المرتبطة بالأولياء"، ناقش خلالها الباحث ياسر حمدى، تعريف الأولياء في المعتقد الشعبي، وكيف أصبحت تلك المعتقدات جزءا من الثقافة الشعبية المصرية، إلى جانب عوامل تغيرها بين الماضى والحاضر، وأكد أهمية الوعي وعدم الانسياق وراء الخرافات، فالاعتقاد في الأولياء يشغل مساحة كبيرة لدى الجماعات الشعبية، فالأولياء يجسدون أحلام وآلام واحتياجات هذه الجماعات في مختلف العصور، مؤكدا ضرورة العمل على توضيح مثل تك الأمور الشائعة، والتي تعتبر من الخرافات التى كان البعض يعتقد بها قديما، ولكنها ما تزال باقية لدى بعض المجتمعات الريفية، وقام بتنفيذ المحاضرة فريق أطلس المأثورات الشعبية بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي.

محاضرة بعنوان “حلمهم يبدأ بك” بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق آخر، نفذت منار حسين بقصر ثقاقة الفيوم ورشة فنية للرسم على الخيش، تم خلالها تعليم الأطفال كيفية الرسم على الخيش باستخدام أنواع مختلفة من الأدوات والألوان لنحصل على رسوم فنية جميلة، بينما نظمت مكتبة قلمشاة الفرعية محاضرة بعنوان "حلمهم يبدأ بك" حول برنامج مصر لتعزيز ثقافة تنظيم الأسرة وذلك بمبني الوحدة المحلية بقرية قلمشاه التابعة لمركز إطسا، حاضرتها فاطمة محمد عبد الجواد رئيس قسم التمريض بقلمشاة بالتعاون مع الوحدة الصحية بقلمشاه، أوضحت خلالها دور تنظيم الأسرة في المساهمة بشكل كبير في زيادة دخل الأسرة، وأن برنامج مصر لتعزيز ثقافة تنظيم الأسرة يساعد على النهوض بالأسرة وزيادة معدل الاستفادة لأفراد الأسرة من المشروعات القومية التنموية لتلبية أحلام الشباب في التغيير لمستقبل مشرق، موضحة أهم البرامج الثقافية والفعاليات التي يتم تنفيذها بالقرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى المركز، بينما قدم بيت ثقافة أبشواى ورشة فنون تشكيلية لتعليم أساسيات رسم البورتريه نفذها أحمد فهمي السيد.