سقوط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظتى"الشرقية، الإسماعيلية")لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة باستخدام المفتاح المصطنع.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (8) وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن (الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة).. وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن (3) سيارات ملاكى المستخدمين فىإرتكاب الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.