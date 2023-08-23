ضبط 315 قضية مخدرات و155 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط (315) قضية مخدرات، (155) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84209) أحكام قضائية متنوعة.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (315) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (348) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (133,928 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (108 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,146 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (7,100 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,780 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,870 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,141 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,090 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودروزنت (668 جرام).

100 جرام أمبول "نالوفين".

عدد (2231) قرصًا مخدرًا.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (155 قطعة سلاح نارى بحوزة 130 متهما).. وذلك على النحو التالى :

(9) بنادق آلية .

(18) بندقية خرطوش .

(6) طبنجات.

(122) فرد محلى .

(196) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

(232) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84209) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى:

(342) حكم جناية.

(26379) حكم حبس جزئى.

(4346) حكم حبس مستأنف.

(42042) حكم غرامة.

(11100) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (11) متهما ارتكبوا (20) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (48) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (180) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط 8 متهمين أرشدوا عن (8) سيارات.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21038) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.