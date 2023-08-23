"دور الرائدات الريفيات فى النهوض بالمجتمع" مناقشة بثقافة البحر الأحمر

عقد قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "تطور آلة السمسميه عبر العصور" قدمها الفنان عمرو الراوي عازف لآلة السمسميه و مؤسس فرقة شباب البحر ومؤلف كتاب نغم البحر.

وقدم عدة أشكال من آلة السمسميه منذ أن بدأت في الظهور وحتى وقتنا هذا بمختلف أشكالها وأنواعها وطرق صنعها وعدد أوتارها ومفاتيحها أقيمت المحاضرة بالمتحف الذي يقيمة الفنان عمرو الراوي، والذي يضم عددا كبيراً لأنواع مختلفه من آلة السمسمية.



يأتى ذلك في ظل إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بحفظ التراث و ضمن أنشطة فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، و بعنوان "تطوير الذات" عقد القصر محاضرة قدمتها الباحثة في علم الإجتماع عبير وجيه التي تحدثت عن معنى الذات وما هو التطوير المقصود به هنا وكيف نطور من أنفسنا، كما ذكرت خطوات تطوير الذات مثل قراءة كتاب كل يوم و تعلم لغة جديده و إختيار هوايه جديده و التغلب على المخاوف و الاستيقاظ مبكرا والكثير من الخطوات.

وتحت عنوان "المشاكل التى تهدد الأمن المائى" عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بمدرسة النصر الابتدائية بالقصير، ألقاها غريب جاب الله موجه لغة عربية سابقا موضحا أن الأمن المائي يعتبر من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية التي تعاني من ندرة طبيعية في الموارد المائية، وزادت هذه الندرة نتيجة عوامل عديدة منها الصراعات والأوبئة كجائحة كوفيد 19 والاحتلال وزيادة السكان ونمو الاقتصادات في المنطقة.



وأقام البيت عرضًا من عروض فرقة بيت ثقافة القصير للفنون التلقائية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية المختلفة مثل "الكف والموال و العزف على السمسمية" إلي جانب عرض التربالة والرقص بالسيوف.

وتم تنفيذ ورشة تعليم رسم حر للأطفال مع المدربة أسماء صديق مدرس التربية الفنية بالقصير حيث قامت بتعليم الأطفال كيفية عمل سجادة بالطباعة باستخدام الكراسه والمسطره، كما أقام البيت محاضرة بعنوان "دور الرائدات الريفيات فى النهوض بالمجتمع"، تضمنت أن الرائدة الريفية هي إحدى القيادات النسائية المحلية المتطوعة التى لها قدرة كبيرة على التأثير في العائلات والأشخاص المستهدفين بالمجتمع وأنها تعمل على تحقيق مستوى أفضل فى المعيشة بالإمكانيات المتاحة وهى من الوظائف التى ترفع مستوى السيدات في الريف المسئول عنها وزارة التضامن، الاجتماعى وايضا الرائدات الريفيات يعملوا على نشر التوعية المجتمعية في محافظات مصر، وتهدف إلى توفير فرص عمل للسيدات.

أعقب ذلك ورشه تعليم رسم مع الفنانة ولاء شكرى التي قامت بإستكمال تعليم الأطفال الرسم بالطرق المختلفة وكيفية التلوين بالألوان الخشب و الفلوماستر و علي هامش ذلك أقام البيت ورشة تعليم شعر للشاعر أبو ضيف شلبى الذي قام بتعليم الأطفال كيفية نطق الكلمة بالطريقة السليمة وكيفية كتابة الشعر.

أما بيت ثقافة أم الحويطات فقد عقد محاضرة بعنوان "كيفية التعامل الفكرى والنفسى مع ذوى القدرات الخاصه"، ألقاها سعد أبو الفضل مبينا أنه يجب علينا أن نتحدث مع الأفراد من ذوى الاحتياجات الخاصة كما نتحدث مع أي شخص آخر وكذلك الترحيب بزميل من ذوى الاحتياجات الخاصة لابد أن يكون مثل الترحيب بأي زميل آخر ولا يجب أن نتصرف بنوع من التعاطف والشفقه فغالبية ذوي الهمم قد إعتادوا على طريقة الاعتناء بأنفسهم بشكل مستقل وبحاجه للقليل جدا من المساعدة من الآخرين لذا يجب تقديم المساعده للشخص المعاق فقط عندما تشعر بأنه فى حاجه إليها.

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة

قصور الثقافة