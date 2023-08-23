مصيلحي: الخطيب وعدلي القيعي تواجدوا في منزلي لضم مروان عطية

أكد محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، أن الثنائي محمود الخطيب، وعدلي القيعي تواجدوا في منزله، من أجل إنهاء التعاقد مع مروان عطية.

وكان مروان عطية قد انتقل لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد نجح المارد الأحمر في ضم اللاعب بعد صراع كبير مع الزمالك.

تصريحات مصيلحي

تحدث محمد مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "وجهت سؤالي لمروان عطية عن النادي الذي يريد اللعب له عبر تطبيق واتساب، وأكد لي أنه يرغب في الانضمام للمارد الأحمر".

وتابع: "محمود الخطيب وعدلي القيعي وأمير توفيق، قاموا بالحضور إلى منزلي من أجل التفاوض على ضم مروان عطية".

وأضاف:"الثلاثي عرضوا علي الحصول على الثلاثي محمد محمود وعمار حمدي، واللاعب الثالث قنبلة وهو محمود كهربا".

وأردف: "في هذا التوقيت كهربا كان موقوفًا، وأنا رفضت بسبب أزمة اللاعب مع نادي الزمالك، ورفضت الدخول في هذه الدوامة".

واستطرد مصيلحي تصريحاته: "طبيعتي لا أحب الدخول في أزمات، والعلاقات الشخصية هي التي ستدوم والكرسي سيذهب".

بينما علق على تعاقد محمود علاء مع الاتحاد، فقال: "عقد محمود علاء مع الاتحاد ينتهى بنهاية الموسم الجاري وجلست معه منذ يومين وأنهيت كل الأمور المالية الخاصة به".

وأضاف: "عقدت جلسة مع اللاعب مرتين في القاهرة وهو محترم للغاية، كما عقد علاء جلسة مع مرتضى منصور وأمير وتنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك، وحصل على مقابل مادي من الاتحاد أقل من راتبه مع الزمالك حباً في نادي الاتحاد السكندري".

وأختتم رئيس الاتحاد السكندري تصريحاته: "الزمالك حاول إعادة اللاعب في منتصف الموسم الماضي ولم تتم الصفقة خاصة أنه لا يوجد البديل المناسب وقتها، وحتى لو كان هناك اتفاق بين الناديين كنت سأرفض لأن البديل لم يكن متاحًا".