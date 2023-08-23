المنيا تتابع نسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بأبوقرقاص

تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والتي تستهدف تطوير الريف المصري، مؤكداً، على تسخير كافة الإمكانات وتقديم التسهيلات؛ لضمان تنفيذ المشروعات وتسليمها وفقاً للخطة الزمنية المحددة لدخولها الخدمة.

وتفقد نائب المحافظ، يرافقه تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، والمهندس أحمد عاطف مدير هيئة التعمير بالمنيا ، عدداً من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية أبوقرقاص البلد ، والتي ضمت (مشروعات الصرف الصحي والمركز التكنولوجي)، وذلك تمهيداً للإفتتاح ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية، والتأكيد على الشركات المنفذة وإلزامها بسرعة إنهاء أعمال المشروعات فى موعدها .

وفى سياق متصل ، تفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، عدداً من المشروعات الخدمية بقرية اتليدم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكداً، تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة، ضمانًا للإنتهاء من المشروعات وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة، لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً ، في الريف والمناطق العشوائية ، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية ، والتي من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين ، وتحسين ظروف معيشتهم ، ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا في تلك القرى.