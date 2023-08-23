السرعة الزائدة تودي بحياة طالب في شبرا الخيمة

لقى طالب حتفه، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب السرعة الزائدة.

السرعة الزائدة بدراجة نارية تودي بحياة طالب بشبرا الخيمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اصطدم المتوفى بالدراجة النارية بسيارة متوقفة على جانب الطريق من الخلف، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.



وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بالتحفظ على الدراجة النارية، وسرعة ضبط السيارة وقائدها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بطريق شركات البترول بمنطقة مسطرد دائرة القيم ووفاة طالب.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مصطفى أ ا"، 15 سنة، طالب، حيث إنه أثناء سيره بطريق شركات البترول بمسطرد دائرة القسم، فوجئ بتوقف سيارة على جانب الطريق، وبسبب سرعته الزائدة اصطدم بها من الخلف، ما أدي إلى وفاته إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ وكسور متفرقة بالجسم، وفر قائد السيارة هاربا فور الحادث.

جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور



وفي واقعة أخرى، تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة دراجة نارية بالعبور من داخل أحد العقارات وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشفة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقوما بسرقة دراجة نارية بالقليوبية وجرى ضبط مرتكبى الواقعة.

وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم "القائم بنشر الفيديو " بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة وجري تحديد وضبط مرتكبى الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية".



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية