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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري يزور نيجيريا وبنين وغانا لبحث الأزمة في النيجر

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

يبدأ وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اعتبارا من اليوم الأربعاء في زيارات رسمية إلى نيجيريا، وبنين، و غانا، وذلك بتكليف من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، حسبما أفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صادر اليوم الأربعاء.

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وأوضح البيان أن زيارات عطاف تهدف إلى إجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.   

المشاورات سوف تتمحور حول الأزمة في النيجر

وأضاف البيان أن هذه المشاورات سوف تتمحور حول الأزمة في النيجر، وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

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