تفاصيل الإجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية

أقيم الاجتماع الفني لتصفيات دوري أبطال أفريقيا لمنطقة شمال أفريقيا، اليوم، بالإسكندرية في البطولة التي تقام في الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري.

حضر الاجتماع الفني كلا من السيد عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، والكابتن عامر حسين والدكتورة دينا الرفاعي عضوا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.. والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري المنظمين للبطولة ومحمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا ورضا كريم نائب المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا.

ورحب الكابتن عامر حسين و الاستاذ وليد العطار بالحضور ، والتأكيد على توفير كل المتطلبات للفرق المشاركة للخروج بالبطولة في أفضل صورها.

مدرب وادي دجلة: نسعى للتأهل إلى دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي ..

من جانبه أكد وائل السيد المدير الفني لفريق وادي دجلة للسيدات، أن فريقه يسعى للتتويج بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية من 24 وحتى 30 أغسطس الجاري.

ويشارك 4 فرق في التصفيات وهم وادي دجلة (مصر)، سبورتنج الدار البيضاء (المغرب)، الجمعية النسائية بسوسة (تونس)، وآفاق غليزان (الجزائر).

وقال وائل السيد: "نسعى للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث حققناها في العام الماضي، وتأهلنا إلى دوري الأبطال".

وأضاف: "البطولة تقام للمرة الثالثة في مصر، ونأمل بأن نكون صورة جيدة للكرة النسائية المصرية، من خلال التتويج بالبطولة".

وتابع: "الأجواء في مدينة الإسكندرية رائعة وهادئة حتى الآن سواء ملعب التدريب، أو من جانب الإقامة في الفنادق، وأتمنى أن تستمر هذه الأجواء عندما تنطلق المباريات".