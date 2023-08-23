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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحدد موعد معسكر النمسا استعدادا للموسم الجديد

بيبو والعدلي
بيبو والعدلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لبدء تحضيراته للموسم الكروي الجديد، و دخل معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وقام الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، بتجهيز كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذى تنظمه شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات. 

وتفقد الكابتن خالد بيبو خلال زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا  مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. 

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

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