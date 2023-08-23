الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: فنلندا ستوافق على حزمة المساعدة الدفاعية الـ18 لأوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فنلندا ستوافق على حزمة المساعدة الدفاعية الـ18 لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

 

txt

زيلينسكي: واثقون من أن روسيا ستخسر هذه الحرب

txt

زيلينسكي يشكر السويد على دعمها لكفاح أوكرانيا

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو في كييف، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي “أبلغني رئيس الوزراء (الفنلندي) اليوم أنه ستتم الموافقة على حزمة الدعم الدفاعي الـ18 في الأيام المقبلة”.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أطلع أوربو خلال اجتماعهما معا اليوم على الوضع في ساحة المعركة، وناقشا التعاون الدفاعي والأمني. وشكر زيلينسكي فنلندا على حزم المساعدة الدفاعية الـ17 التي قدمتها بالفعل.

 الاجتماع ناقش المواقف ذات الأولوية لأوكرانيا

وأضاف زيلينسكي أيضا أن الاجتماع ناقش المواقف ذات الأولوية لأوكرانيا، والتي ستنعكس في حزم المساعدات التالية، وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا وفنلندا ستتمكنان من القيام "بأشياء مفيدة للغاية في صناعة الدفاع.

 

وفي هذا السياق، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تستعد لعقد أول منتدى لصناعة الدفاع في الخريف. وقال: "سيتم عقده في بلدنا. لكي يرى شركاؤنا قدرات دولتنا. ولكي يرى مجتمعنا قدراتنا، وكيف نقوم بتطويرها، وحتى نتمكن من جذب إمكانات إضافية من شركائنا. معا سنفعل المزيد من أجل أمن العالم.

مواد متعلقة

زيلينسكي يتعهد بالرد على القصف الصاروخي الروسي على مدينة تشيرنيهيف

زيلينسكي: بدأنا نقاشات مع السويد بشأن الحصول على طائرات "جربين" المقاتلة

زيلينسكي يُعلن إقالة المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل المناطق

زيلينسكي يبحث مع القادة العسكريين الهجوم الأوكراني المُضاد