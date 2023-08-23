زيلينسكي: فنلندا ستوافق على حزمة المساعدة الدفاعية الـ18 لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن فنلندا ستوافق على حزمة المساعدة الدفاعية الـ18 لأوكرانيا في الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو في كييف، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية.

وقال زيلينسكي “أبلغني رئيس الوزراء (الفنلندي) اليوم أنه ستتم الموافقة على حزمة الدعم الدفاعي الـ18 في الأيام المقبلة”.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أطلع أوربو خلال اجتماعهما معا اليوم على الوضع في ساحة المعركة، وناقشا التعاون الدفاعي والأمني. وشكر زيلينسكي فنلندا على حزم المساعدة الدفاعية الـ17 التي قدمتها بالفعل.

الاجتماع ناقش المواقف ذات الأولوية لأوكرانيا

وأضاف زيلينسكي أيضا أن الاجتماع ناقش المواقف ذات الأولوية لأوكرانيا، والتي ستنعكس في حزم المساعدات التالية، وأعرب عن ثقته في أن أوكرانيا وفنلندا ستتمكنان من القيام "بأشياء مفيدة للغاية في صناعة الدفاع.

وفي هذا السياق، أشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تستعد لعقد أول منتدى لصناعة الدفاع في الخريف. وقال: "سيتم عقده في بلدنا. لكي يرى شركاؤنا قدرات دولتنا. ولكي يرى مجتمعنا قدراتنا، وكيف نقوم بتطويرها، وحتى نتمكن من جذب إمكانات إضافية من شركائنا. معا سنفعل المزيد من أجل أمن العالم.