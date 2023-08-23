أوميت جونيل: تصدير 60% من منتجات بيكو مصر العام المقبل

أكد أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر، أن خطة بيكو تهدف إلى تصدير أكثر من 60 في المائة من منتجاتها بداية من العام القادم.

أشار جونيل خلال مائدة مستديرة اليوم الأربعاء إلى أن مقر بيكو الجديد في منطقة التجمع الخامس يوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى الصناعات المغذية والموردين.

أوضح جونيل توفير العملة الصعبة أزمة عالمية، وكل الأسواق الناشئة تعاني من توفير العملة، مشيرا إلى حصل بيكو على الدعم من الشركة الأم في تركيا، كما أن التصدير سيحل جزء كبير من الأزمة.

أوضح مدير عام بيكو مصر أن الشركة لم تتأثر بأي أزمات سياسية بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات التجارية لم تتوقف وهذا له محل كبير من التقدير ومع تواصل العلاقات المصرية التركية ستتخطى بيكو أي تحديات مما يمكنها من التوسع أكثر.

شدد جونيل على أن بيكو تهدف إلى تقديم المعرفة التركية للمصنع المصري.

قال إن بيكو تطمح لصفر مخلفات عن طريق إعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى إتاحة منتجات خضراء من خلال تخفيض استهلاك الكهرباء والمياه.