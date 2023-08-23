الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"كوكتيل سوشيال ميديا".. مشروع يهدف للبحث عن المبدعين من ذوي الهمم

محمد محمد إسماعيل
محمد محمد إسماعيل صاحب مشروع "كوكتيل سوشيال ميديا"

قال محمد محمد إسماعيل صاحب مشروع "كوكتيل سوشيال ميديا" منذ عام 2018، إن هدفه من المشروع كان البحث عن المبدعين في مجال الميديا من ذوي الهمم، وتجهيزهم لسوق العمل في الميديا، بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة لذوي الهمم.

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وأضاف إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن المشروع قام بحملة تسويق إعلاني لمصممة حلويات شهيرة، بالإضافة إلى عمل حملات تسويقية لعدد من المواقع الصحفية الإلكترونية، لافتاً إلى دور المشروع في تسويق مبادرة "موهبتي" الخاصة بذوي الهمم في الغناء والشعر الوطني وكتابة القصة.

وطالب إسماعيل صاحب مشروع "كوكتيل سوشيال ميديا"، بضرورة إجراء التسهيلات من الجهات المعنية، لتسويق المزيد من المشروعات لعدد من الشركات خلال الفترة المقبلة.

ووجه إسماعيل، الشكر لفريق عمل مشروع "كوكتيل سوشيال ميديا"، على ما قدموه من جهد خلال الفترة الأخيرة من أجل نجاح المشروع.

 