رئيس مجلس إدارة قناة السويس لتداول الحاويات : ميناء شرق بورسعيد محطة محورية وبوابة للأسواق الخارجية

قال ستيفن يوجالينجام رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات ان رؤية شركته تستهدف أن تكون المحطة المحورية وبوابة شرق بورسعيد للأسواق الخارجية، و التوسع بأعمالنا داخل مصر، نتيجة لبيئة الأعمال الإيجابية والدعم القوي والسياسات الصديقة للأعمال والمرونة، التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.

وتعمل دائماً محطة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT على توفير وخلق فرص عمل للشباب المصري، ودعم الأنشطة التجارية، وتعزيز المسئولية المجتمعية للشركة نحو المجتمع المحلي.

واضاف أن الإنجازات التي تتحقق في محطة SCCT المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد، يعود لكوادرها البشرية من موظفين ومقدمي الخدمات وشركاؤنا في النجاح.

وقال لارس مايكل نائب رئيس - وممثل مجموعة إيه بي مولر- ميرسك في الشرق الأوسط وإفريقيا أثناء الاحتفال بتدشين محطة الحاويات الثانية في شرق بورسعيد أن شركة SCCT وAPM Terminals وMaersk باستثمار مباشر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في ميناء شرق بورسعيد- مصر، وقد ساهمت بيئة الأعمال الإيجابية في مصر في جذب استثمارات جديدة للمجموعة، حيث تُستقبل شركة APMM دائمًا بالترحيب كمستثمر أجنبي في مصر، في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والقطر والمحطات. وتعد شركة ميرسك واحدة من أكبر عملاء قناة السويس، والتي تعد حجر الزاوية في التجارة العالمية.

وقال " نحن فخورون بنجاح محطتنا في شرق بورسعيد وفريقنا الموهوب في محطة الحاويات، وفخورون بتصنيف البنك الدولي ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل عشر محطات لتداول الحاويات على مستوى العالم و تلتزم كل من شركة إي بي إم تي وشركة SCCT أيضًا بإزالة الكربون، وتتوافقان مع رؤية الحكومة المصرية، حيث سيتم تزويد المحطة الجديدة بالكهرباء، ونحن ملتزمون بإزالة الكربون من المنشأة الحالية.

جاء ذلك خلال احتفالية الإعلان عن المحطة الثانية لشركة قناة السويس للحاويات باستثمارات 500 مليون دولار.

