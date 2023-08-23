العمل الحر.. مجالات ووظائف تصلح للعمل من المنزل (الإجراءات والمميزات)

العمل الحر.. تصدر محركات بحث جوجل في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد الأعمال التي انتشرت خلال السنوات الماضية تحديدا بعد ازمة كورونا وإجبار الموظفين على عدم الخروج والعمل من المنزل تحسبا لتعرضهم واصابتهم بالمرض.

لجأ العديد من المواطنين للعمل من المنزل بل اتجهت بعض المؤسسات لنفس الاسلوب والعمل عن بعد، فضلا عن العمل الحر فتح ابواب كثيرةلدى العاملين الذين يسمح عملهم قضاؤه من خلال الانترنت.

ويعد العمل الحر شكل من أشكال العمل، وقد أصبح مصطلح عامل حر أو مستقل “فريلانسر” (بالإنجليزية Freelancer) شائعا بصورةكبيرة في العصر الذي نعيش فيه، وهو مصطلح يستخدم لشخص يعمل لحسابه الخاص، ولا يلتزم بالضرورة بوظيفة معينة لفترة طويلة.

يُمثَل العمال المستقلين في بعض الأحيان من قبل شركة أو وكيل يقوم بإيصال المستقلين للعملاء، ويعمل الآخرون بشكل مستقل بلا شركة أووكيل، أو يستخدمون منصات أو مواقع ويب مهنية للحصول على عمل. وفي عصرنا الحاضر أصبح هناك ما يسمى بالعمل الحر عن بُعد،وفيه يعمل الشخص من أي مكان لديه اتصال بالإنترنت،

العمل الحر عن بُعد أصبح خيارًا متاحًا للعديد من الأشخاص حول العالم

ويمكن أن يكون العمل الحر عن بُعد بدوام كامل أو بدوام جزئي، ويمكن أن يكون على أساس المشاريع أو العقود. وشهد العمل الحر عن بُعد عبر شبكة الإنترنت، ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وأصبح خيارًا متاحًا للعديد من الأشخاص حول العالم.



ولم تعد مصطلحات مثل “العمل الحر”،”فريلانسر”، أو “العمل من المنزل”، مصطلحات غريبة على المستخدم العربي وغير العربي. ومنخلال التطورات الذي شهدته السنوات الخمس الأخيرة تحديدًا غير من شكل خريطة الإنترنت ككل، وفرض نمطا جديدا من الحياة علىالشاب العربي لم يكن متواجدا من قبل.

ما هو العمل الحر وما هي مجالاته؟

العمل في حد ذاته يعتبر فرصة كبيرة للإنسان لكي يوفر احتياجاته الأساسية، ويعمل على تطوير نفسه وتنسيق متطلباته وتنمية مهاراتهالاجتماعية والعملية وزيادة التدريب والإتقان في مجال تخصصه وهو بالتبعية ما سيؤثر على المجتمع وكل المحيطين، فالإنسان إذا ما أتقنعمله وانتشر الأمر بين كل الأفراد أصبح هذا المجتمع لا مثيل له ونال بوادر التفوق والتميز بين الحضارات والمجتمعات.

كما أنه سيخلق التنافسية في سوق العمل وهي ما ستؤدي بالإنسان إلى تنمية مهاراته والتفوق على أقرانه وإثبات الذات وبالتالي انعكاسهذا التطور على المجتمع ومن ينشغل بسوق العمل ككل.





أما العمل الحر فهو العمل بأجر محدد ووقت محدد لشخص ما أو مؤسسه ما بدوام كلي أو جزئي يتم فيه كتابة عقد والاتفاق بين الطرفينوغالبا الأعمال من هذا النوع تكون روتينية ينبغي أن تمر بالعديد من الإجراءات والرتب لأجل أن يزيد راتبك أو تنال ترقيتك كما أنه لا يمكنكأن تتخطى السلم الوظيفي المرسوم في مؤسستك وتجاهله وكذلك في المعاملات داخل العمل.

وتشمل المجالات والمهن والصناعات التي يكثر فيها العمل هذا النوع من العمل: الموسيقى والكتابة والتحرير والتمثيل وبرمجة الكمبيوتروتصميم الويب والتصميم الغرافيكي والترجمة والتوضيح وإنتاج الأفلام والفيديو وغير ذلك من أشكال العمل بالقطعة والتي يعتبرها بعضالمنظرين الثقافيين مركزية الاقتصاد المعرفي الثقافي.



مزايا وعيوب العمل الحر

الذين يعملون كمستقلين مجموعة متنوعة من الأسباب للتخلي عن العمل الدائم، تختلف المميزات المتصورة حسب الجنس والمجال ونمطالحياة. على سبيل المثال، أفاد تقرير العمل الحر 2012 أن الرجال والنساء يعملون لحسابهم الخاص لأسباب مختلفة.

وأشارت النساء اللواتي شملهن الاستطلاع إلى أنهن يفضلن جدول عمل حر ومرن، في حين أشارت إجابات الذكور إلى أنهم يعملونلحسابهم الخاص ليتبعون شغفهم الشخصي. كما يتيح العمل الحر للأشخاص الحصول على فرص أعلى للعمل في المناطق المنعزلة عنالمدن. كما يتحوّل الموظفين إلى العمل الحر عند الاستغناء عن خدماتهم، والذين لم يجدوا وظيفة بدوام كامل، أو لتلك المجالات، مثل الصحافة،التي تعتمد بشكل متزايد على المستقلين بدلا من الموظفين بدوام كامل. كما يعمل الطلاب أيضًا كمستقلين، لتغطية نفقاتهم الدراسية. فيالمقابلات، وعلى المدونات حول الاستقلالية، يقول المستقلون أن اختيار المشاريع، ومرونة أوقات العمل، هي مميزات الاستقلال. وعلى الرغم منذلك فمازال البعض يتحدث عن هذا النوع من العمل بنوع من الارتياب والتردد، خاصة على الإنترنت.

وفيما يلي بعض مميزات العمل الحر: حرية العمل في أي مكان و اي وقت سواء كان من المنزل او كافيه او مكان للعمل المشترك. فهناكاستقلالية تامة دون أي قيود او التزام في موعد بدأ العمل أو انتهائه. اتساع قاعدة العملاء فهي غير قاصرة على محيطك بعد الآن فمنالممكن العمل للعميل. في السويد او الامارات او حتى روسيا كل هذا يترتب على جودة عملك و مدى جذبه لطبقة عملاء معينة. التغير الملحوظفي دخل المصمم حيث بالشركة يتم توزيع الربح بعد تغطية عدة مصروفات التسويق و الطباعة و احتياجات المكتب اما بالنسبة وتقتصرالمصروفات على الحد الشخصي للفرد.



أما عيوب العمل الحر فيمكن إجمالها فيما يلي: لا يوجد مرتب ثابت مثل الشركات يمكن أن تجلس شهور بدون وجود دخل وفي حال كانلديك أسرة فهذه مشكلة. بعض الناس لا تحب قلة النظام ويحبوا العمل بنظام ووقت وفي هذه الحالة فالعمل الحر غير مفيد لهم. عدم وجودفريق مثل الشركات للتشاور بين القرارات ففي بعض الأحيان يمكن أن يكون قرارك خاطيء وإختيارك للتقنية غير مفيد.



ليس لديك كيان رسمي تنتمي إليه وتحصل على مميزاته ( تأمين صحي – مكافئات – رحلات ) على سبيل المثال: كثير من العملاء تحتاجللثقة وتعتقد انها موجودة في الشركات فقط وهذا يضيع منك الكثير من فرص العمل رغم أن بعض الشركات تعتمد أساسا على الفريلانسر. إدارة الوقت ليست بالعمل الهين ويمكن أن تواجه مشاكل بسبب عدم تنظيم الوقت مثل الشركات لأنك تعمل وحدك ولا يوجد نظام لإدارة المهام والوقت .