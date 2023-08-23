أهالي جنوب سيناء: إهمال المنظومة الصحية يتطلب تدخلًا عاجلاً

على مدى سنوات يعاني سكان جنوب سيناء، إهمال المنظومة الصحية، ونقص التخصصات الطبية والخدمات الصحية الغير كافية في المنطقة، حتى أصبح أمرًا يستدعي انتباه وتدخل سريع من وزارة الصحة.

والتعبير عن مدي المعاناة التى يعيشها سكان محافظة جنوب سيناء، نشر السيد غريب حسان، عضو مجلس النواب السابق، تصريحًا يعكس معاناة المواطنين من نقص الخدمات الصحية في المنطقة. يتحدث حسان عن تجربته الشخصية المريرة عندما اضطر لمواجهة مشكلة صحية وتفاجأ بعدم توفر طبيب مختص في منطقته. هذا التجربة تعكس مشكلة عميقة وليست حالة فردية.

وفي نفس السياق، أدلت سارة علي، مواطنة من من مدينة ابو رديس، بشهادتها المؤلمة على واقع الخدمات الصحية في المنطقة. تذهب سارة إلى مستشفى ابو رديس بابنها المريض، وتجد نفسها أمام حالة من الإهمال والعجز. يروي التصريح أنه تم إخبارها بأن الدكتور نائم، وعليها أن تأخذ ابنها وترجع في الصباح. هذا الموقف يجسّد الإهمال الفاضح الذي يعاني منه المرضى في هذه المنطقة.

موقف سارة ليس استثناءاً، بل هو رمز للمعاناة اليومية التي يواجهها السكان. الإهمال المستمر لنقص التخصصات الطبية، وغياب الرقابة على الأطباء والمستشفيات يترك آثاراً وخيمة على حياة المرضى. الأمر يحتاج إلى تحرك جدي من الجهات المسؤولة لإيجاد حلاً عاجلاً

وتابعت:" الواقع المأساوي يشمل نقص التخصصات الطبية وعدم توفر مرافق طبية شاملة في مدينة طور سيناء، المستشفى الميداني الموجود لا يكفي لتلبية احتياجات السكان، والأطباء نفسهم يعانون من نقص في العدد، مما يعرض حياة المرضى للخطر".

ونشهد هنا عجزًا كبيرًا من جانب الجهات المسؤولة، فوكيل وزارة الصحة ومحافظ جنوب سيناء يتحملان جزءًا من المسؤولية في هذا الوضع المزري، حيث طالب السكان مرارًا وتكرارًا بإصلاح وتحسين الخدمات الصحية، لكن للأسف تجاهلت هذه المطالب.

ووجه الأهالى، نداءً إلى وزارة الصحة للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين منظومة الصحة في جنوب سيناء. يجب أن نعمل معًا على توفير مرافق طبية شاملة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في المنطقة، وضمان توفير الخدمات الصحية الكاملة والمناسبة للسكان.

وقال أحد الأهالي، أن المواطنين لديهم كل الحق في الحصول على خدمات صحية جيدة وكاملة، لن يتم تجاهل مطالبهم بعد الآن، ونحن ندعو الجهات المعنية للتصرف بسرعة وبجدية لحل هذه المشكلة الملحة، وسيتعين على وكيل وزارة الصحة ومحافظ جنوب سيناء تحمل مسؤولياتهم والبدء في اتخاذ خطوات حقيقية لتحسين الوضع الصحي في المنطقة، وإذا كان هناك حاجة للدعاء، فلندعوا لتحقيق تغيير فعلي في الواقع الصحي في جنوب سيناء. لا يمكن للمواطنين أن يستمروا في العيش في هذا الوضع الصحي المتردي. الوقت قد حان لإحداث تغيير حقيقي وإيجاد حلاً دائمًا لهذه المشكلة.