البنك الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لليد على حساب العربي الكويتي

تأهل فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي إلى دور نصف النهائي في البطولة العربية للأندية والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على العربي الكويتي في دور ربع النهائي.

وحقق فريق كرة اليد بنادي البنك الأهلي الفوز على العربي الكويتي في دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى مأس العالم " سوبر جلوب" بنتيجة 28/16.

وأنهى البنك الأهلي الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 12 /6 قبل أن يواصل تألقه وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 28/16 ويتأهل للدور نصف النهائي.

وينتظر فريق البنك الأهلي في نصف النهائي، مواجهة قوية مع الفائز من لقاء الهدى السعودي والكويت الكويتي في ربع النهائي.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي بعد غد الجمعة وينطلق لقاء البنك الأهلي في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وكان فريق كرة اليد بنادي البمط الأهلي قد تأهل البنك إلى دور الثمانية بعد تصدره المجموعة الأولى بالفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

وتضم قائمة البنك الأهلي كلًا من :

أبوالفتوح أحمد حماصه و محمد سامي و محمد زين و عادل عماد و أدهم عبد السلام و أحمد محمد حسن و شهاب عمرو الجيوشي و أحمد كمال و عمر مجدي و يوسف حاتم و بلال جلال و أحمد هاني و عبد الحميد السيد و محمد علي و عمر بلال و ابراهيم حسن و أحمد محمد عبده و محمد جمال.