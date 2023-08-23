بوتين: روسيا تعتزم استضافة قمة بريكس العام المقبل في مدينة قازان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده بصفتها رئيس مجموعة "بريكس" العام المقبل تعتزم استضافة القمة في مدينة قازان الروسية.

وقال بوتين عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة لقمة دول "بريكس" اليوم الأربعاء: "في العام المقبل، ستتولى روسيا رئاسة مجموعة "بريكس"، ونحن نخطط لإجراء حوالي 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية ستشارك فيها أكثر من اثنتي عشرة مدينة روسية".

وأضاف الرئيس الروسي:"نخطط لاستضافة قمة "بريكس" المقبلة أكتوبر 2024 في مدينة قازان بتتارستان الروسية".

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول "بريكس" إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وتعزيز التعاون بين بنوك دول المجموعة. وتابع بوتين:"سنسهم في مواصلة التنفيذ الشامل لاستراتيجية الشراكة الاقتصادية لبريكس حتى عام 2025 ووضع مبادئ توجيهية جديدة طويلة الأجل، ومن بينها تعزيز دور دولنا في النظام النقدي والمالي الدولي وتطوير التعاون بين البنوك وتوسيع استخدام العملات الوطنية وتعميق التعاون بين هيئات الضرائب والجمارك ومكافحة الاحتكار".