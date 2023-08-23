إحتفالية ثقافية رياضية للأطفال من ذوى الهمم بقصر ثقافة دمنهور

نظم قصر ثقافة دمنهور ، إحتفالية ثقافية رياضيه ترفيهيه ، تحت شعار ألعب وأرسم ولون وأتعلم تضمنت عدة فقرات متنوعة، منها عروض مسرحية وغنائية وشعرية ورسومات وألعاب ترفيهية ومسابقات رياضية، إلى جانب تكريم المشاركين والفائزين

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وفي إطار خطة الدولة بإستهداف الأطفال من ذوى الهمم للعمل على دمجهم بالمجتمع ومنحهم كافه الخدمات الثقافية والترفيهية والمجتمعية اللازمة لهم .

حيث تم عمل ورشه حركيه وتنمية مهارات ومسرح عرائس نشاط - لياقة - لعب - تركيز -مسابقات فنية وثقافية،وذلك بمشاركة أطفال ذوي الهمم في الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية.

وتأتى الاحتفالية فى ضوء الاهتمام التى توليه محافظة البحيرة بالأطفال ذوى الهمم و تعزيزا لدور الثقافة في التمكين والإبداع وإبراز المواهب والقدرات الخاصة بهم والعمل على بث روح التفاؤل والأمل والانتماء لديهم، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية بشكل فعال.