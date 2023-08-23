الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة مصر لالتقاط الأوتاد فى جنوب إفريقيا للمنافسة على لقب كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعثة منتخبنا الوطنى لالتقاط الأوتاد إلى مدينة جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا ، للمشاركة فى بطولة كأس العالم الرابعة ، والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 27 أغسطس الجاري.

 

وتشهد بطولة كأس العالم لالتقاط الأوتاد مشاركة تسع دول ، هى مصر والهند والنرويج والسعودية وباكستان والأردن وعمان واليمن بالإضافة لجنوب إفريقيا الدولة المنظمة ، ويحتل المنتخب المصري المركز الأول في التصنيف على مستوى العالم .

قرعة توزيع الخيول

وأسفرت قرعة ترتيب دخول الدول مضمار المنافسات، بدخول منتخبنا في الترتيب الثامن وقبل الأخير ، كما تقام اليوم  مراسم القرعة التي تجرى لتوزيع الخيول وتجربة كل فارس للجواد الذي وقعت عليه  القرعة للمشاركة به في البطولة, وتبدأ منافسات البطولة صباح غدا الخميس بمسابقات الرمح .

هشام حطب يؤازر البعثة قبل السفر 

وقد غادرت البعثة مطار القاهرة الدولى مساء أمس الثلاثاء متوجهة إلى جنوب إفريقيا ،  وحرص المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية على مرافقة البعثة أثناء المغادرة من فندق الإقامة وحتى مطار القاهرة ، ومنح أفراد البعثة الدعم المعنوى وبث الثقة فى نفوسهم وقدرتهم على إحراز اللقب الثالث الذى فازوا به  مرتين عام 2016 في القاهرة ، وعام 2018 بالإمارات العربية المتحدة من أصل ثلاث مرات أقيمت فيهم البطولة.

وطالب حطب اللاعبين بتقديم صورة مشرفة وأداء متميز ، مثلما فعلوا ذلك فى أوائل العام الجارى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي أقيمت في القاهرة يناير  الماضى ، واحتل فيها المنتخب المصري المركز الأول على المجموعة بجدارة واستحقاق.

تضم البعثة سبعة أفراد وهم ، العقيد  أحمد مصطفى مساعد المدير الفني رئيسا للبعثة , و آيه عيسى مدربة ، و اللاعبون مقدم  راني هاملت ، و المقدم  مصطفى إدريس ، و أمين شرطة محمود زقزوق ، و أمين شرطة  غالي صفي الدين ، و أمين شرطة  محمد فوزي .

 

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