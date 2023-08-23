شاب يلقى حتفه فى مشاجرة بشارع المدارس جنوب الغردقة

لقى شاب في العقد الثالث من العمر، حتفه، اليوم الأربعاء، إثر مشاجرة مع آخرين بمدينة الغردقة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد ورد اخطارا لمدير مديرامن البحرالأحمر من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع المدارس وسط مدينة الغردقة، على الفور تم انتقال الاجهزة الامنية لمكان الواقعة.

وفور وصولهم تبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع شخص يدعى أحمد. ع 26 سنة من محافظة الأقصر، بعد إصابته بجرح قطعى بالصدر من الناحية اليسرى أدى إلى تجمع دموى حول القلب مما أدى إلى توقف عضلة القلب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الغردقة العام.