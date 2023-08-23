زوجة في دعوى خلع: "اتهمني بالخيانة ومنعني من الفيسبوك"

لم تجد "فاتن" من ملاذٍ أخير أمامها سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، في الخانكة، وكل ما تبتغيه الحصول على حكم الخلع، بعدما ضاقت أمامها الحياة بعدما أوقعتها بين أنياب المعاناة الزوجية، التي تكللت في النهاية باتهامها بالخيانة.

وتقول الزوجة صاحبة الـ 24 عامًا إن زواجهما مضى عليه عام واحد، نشبت خلاله العديد من الخلافات بينهما، وسرعان ما تغيرت طباعه عقب الزواج عن فترة الخطوبة، فبعد أن كان يمطرها بالكلمات المعسولة وطموحه لتأسيس بيت زوجي سعيد، بدا الوضع مغايرًا على أرض الواقع، حيث فوجئت بطباعه التي لا تُتحمل، وفي مقدمتها تكرار التشكيك فيها، حتى وصل به الأمر إلى حذفه حسابها على فيس بوك وحظرها من زيارته، بحجة أنه صاحب الرأي المطلق.

لتردف الزوجة أنها واجهته في أكثر من مناسبة حول حتمية العدول عن سلوكياته ناحيتها، إلا أن الطين ازداد بلةً بعدما تأخرت في إحدى المرات لشراء احتياجات المنزل، إلا أنه وجه لها اتهامات بالكذب، وهو ما أشعل بينهما مشاجرة انتهت إلى تعديه عليها بالضرب المبرح، قائلةً إنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض طلبها.

وتختتم الزوجة: بعد توسطات عديدة من الأهل تم احتواء الأزمة لنعود إلى المنزل مرة أخرى، ولكن كانت القشة التي قسمت ظهر البعير التي أظهرت استحالة عيشي مته تحت سقف واحد، بعدما أبلغني بمنعي من نزول المنزل مرة أخرى، ردًا على مطالبتي له بالطلاق، وهو ما رفضته بشكل قاطع، ليرد قائلًا "إذا كان عاجبك واخبطي راسك في الحيط" هنا تيقنت بضرورة التخلص من تلك المعاناة إلى الأبد.