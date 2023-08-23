الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بوتين: روسيا تستهدف إنهاء الحرب التي أطلقها الغرب في أوكرانيا

بوتين
بوتين

 

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،إن العملية العسكرية الروسية الخاصة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي شنها عدد من الدول الغربية وأتباعها.

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وأضاف بوتين، خلال اجتماع لزعماء مجموعة البريكس: "قررت روسيا دعم الأشخاص الذين يقاتلون من أجل ثقافتهم وتقاليدهم ولغتهم ومستقبلهم.. إن أفعالنا في أوكرانيا لها سبب واحد فقط -وهو وضع حد للحرب التي أطلقها الغرب وأتباعهم في أوكرانيا ضد الأشخاص الذين يعيشون في دونباس" حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وشدد الرئيس الروسي على أن رغبة عدد من الدول الغربية في الحفاظ على هيمنتها في العالم هي التي أدت إلى الأزمة الخطيرة في أوكرانيا.

وتابع بوتين "في البداية، وبمساعدة الدول الغربية، تم تنفيذ انقلاب غير دستوري في ذلك البلد، ثم اندلعت حرب ضد هؤلاء الأشخاص الذين لم يوافقوا على هذا الانقلاب".

وقال "إن هذه الحرب الوحشية، حرب الإبادة، استمرت لمدة ثماني سنوات"

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