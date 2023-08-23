بيكو: نتعاون مع الجامعة الألمانية والنيل في الإلكترونيات والروبوتات

قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر، إن شركة بيكو تولي عناية خاصة للبحث والتطوير، لتقديم صناعات مبتكرة للشعب المصري وليس فقط الخاصة بالتصدير.

أشار جونيل إلى أن بيكو وقعت مذكرتين تفاهم مع الجامعة الألمانية وجامعة النيل للتعاون في مجال الإلكترونيات والروبوتات مع الطلاب المصريين في درجة الماجستير والدكتوراه.

أكد مدير عام بيكو مصر، أن الشركة تريد خلق فرص عمل جديدة ولديها 1200 وظيفة مباشرة في المقر الجديد.



أوضح جونيل أن بيكو لديها 45 محل وتهدف إلى أن تصبح 55 أخر العام، مشددا على اهتمامها برفع جودة المنتجات لثقة أكبر من جانب العملاء.



تابع مدير عام الشركة في مصر، أن بيكو ستفتح مقر جديد في منطقة المعادي حتى تصبح في قلب البلد.

أضاف أن تركيا ومصر لديهما نفس الثقافة والتاريخ، قائلاً: “ نريد أن يكون لدينا تعاون لمستقبل أفضل للشعبين”.



أشار إلى مشاركة بيكو في معرض ايفا بألمانيا وستعرض كل المنتجات وسيتم الإعلان عن ابتكارات جديدة مع التركيز على الاستدامة التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 مما يؤدي إلى وجود بيئة أعمال مستدامة.



قال إن منتجات بيكو مثل الثلاجات والغسالات تستهلك كمية طاقة أقل للحفاظ عليها على مدار السنوات المقبلة وكذلك ندرة المياه مصر نلعب دور مهم في هذا الأمر ونحن نراعيه في غسالات الأطباق والملابس من خلال استخدام أقل للمياه.

أما بالنسبة للحد من هدر الغذاء، قال إن بيكو لديها تكنولوجيا في الثلاجات تحافظ على الطعام لمدة أطول قد تصل إلى 30 يوم.

لفت إلى حصول بيكو على شهادة من ألمانيا تتحدث عن 5 سنوات من عمر المنتج كضمان للمكثفات داخل الثلاجات وهذه المنتجات ستتوفر في مصر العام المقبل.

تابع أنه بالنسبة للمنازل الذكية فيمكن التحكم في برامج الغسالات عن طريق برامج تتيح صيانة وإصلاحات أقل من خلال تطبيق يمكنه التحكم في الأجهزة.