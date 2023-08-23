أبرز نجوم دوري أبطال آسيا..لاعبين عالميين يقتحموا البطولة

يترقب عشاق الكرة الآسيوية قرعة بطولة دوري آسيا في الموسم الجديد 2023- 2024، وتنطلق مباريات دوري أبطال آسيا في شهر سبتمبر حتى مايو 2024، وستكون المباريات لأول مرة في موسم الخريف بدل الربيع، وتقسم الأندية إلى 10 مجموعات كل مجموعة بها أربعة فرق، يتم توزيعها منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى إلى الخامسة، وأندية الشرق من السادسة حتى العاشرة.



تبدأ مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يومي 18-19 سبتمبر، وتبدأ غدا الخميس القرعة في الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ، ومكة المكرمة وقطر ، الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





قبل بداية دوري أبطال آسيا نستعرض لكم أبرز اللاعبين والنجوم في البطولة:



لعل أبرز النجوم في البطولة الآسيوية، سيكون الجانب الاكبر من نصيب الأندية السعودية بعد الطفرة التي تحققها المملكة في الفترة الأخيرة من تدعيم لصفوف النصر والهلال وأهلي جدة والاتحاد.

يأتي على رأس النجوم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، و نيمار دي سيلفا نجم الهلال، وساديو ماني نجم العالمي، وزميله بروزوفيتش وسلطان الغنام وتالسيكا، بالإضافة للسنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الزعيم، والفرنسيان كريم بنزيما ونجولو كانتي نجمي الاتحاد، وزميلهم البرازيلي فابينيو، وعبدالرزاق حمدالله وإيجور كورونادو، ومالكوم لاعب الهلال، وزميله نيفيز وسافيتش، وسالم الدوسري ومحمد كنو، وياسين بونو، وسعود عبدالحميد



فيما يملك الدحيل القطري، النجم إدميلسون جونيور وإولنجا وباسم الراوي والمعز علي، وأوراوا الياباني، يملك كين إواو، وتاكويا إوانامي وألكسندر شولز، وجين سو كيم لاعب هيو هيونداي موتورز، وساراش يووين لاعب باثوم يونايتد و أيجور سيرجييف لاعب بانكوك جلاس باثوم يونايتد، وبغداد بونجاح لاعب السد القطري.

وكودجو لابا مهاجم العين، كوامي وسفيان رحيمي، فيما يملك الشارقة بيانيتش وباكو ألكاسير، فراس بن العربي، وكايو، عثمان كامارا ومانولاس، فيما يملك الفيحاء فاشون ساكالا ، وهنري أونيكورو، وفلاديمير.



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:



بدأت مباريات الدور التمهيدي من المسابقة يومي 15-16 أغسطس، ومباريات الملحق يوم 22 أغسطس.

دور المجموعات آسيا 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر، دور الستة عشر من 12-14 فبراير 2024 مباريات الذهاب، فيما الإياب ستكون 19-21 فبراير.



دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 4-6 مارس 2024 بالذهاب، فيما مباريات الإياب 11-13 مارس 2024.

نصف النهائي 16-17 أبريل 2024 ، فيما مباريات الإياب 23-24 أبريل 2024.

فيما موعد مباراة النهائي، 11 و18 مايو 2024 وستكون مباراة الذهاب في منطقة الشرق فيما الذهاب في منطقة الغرب.



تصنيف الأندية بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا:



جاء المستوى الأول كالتالي: الهلال، السد القطري، الاتحاد السعودي، بيرسبوليس الإيراني وباختاكور الأوزبكي

-المستوى الثانى: الدحيل القطري، سيباهان الإيراني، ناساف الاوزبكي، الفيحاء السعودي، نساجي مازاندران الإيرانى

-المستوى الثالث: الفيصلي الأردني، استقلال دوشنبه طاجيكستان، القوة الجوية العراقي، أهال التركمنستاني ومومباي الهندي

-المستوى الرابع: العين الإماراتي، النصر السعودي، الشارقة الإماراتي، أجمك الأوزبكي ونافباخور الأوزبكي



منطقة الشرق

المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية) أو هايفونج (فيتنام)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان) أو لي مان (هونج كونج)، زيجيانج (الصين) أو بورت (تايلاند)، شنجهاي بورت (الصين) أو باثوم يونايتد (تايلاند).

