أوميت جونيل: 110 مليون دولار استثمارات بيكو في مصر

قال أوميت جونيل مدير عام شركة بيكو مصر، إن رحلة الشركة في مصر رائعة سواء في التعامل مع الحكومة أو العملاء أو وسائل الإعلام.



أضاف جونيل خلال مائدة مستديرة، اليوم الأربعاء، أن شركة بيكو موجودة منذ 10 سنوات في مصر وهناك العديد من المنتجات، وهناك ثقة من العملاء في منتجاتنا.

أكد مدير عام شركة بيكو أن مصر هي المركز الاستراتيجي للتصدير، موضحاً أن حجم الاستثمارات قد بلغ 110 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ 50% من المشروع والباقي ينتهي أخر العام.



شدد جونيل على على حصول الشركة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء يعد أحد أهم الامتيازات وهو ما يؤكد ثقة الحكومة ورغبتها في دعم بيكو.

تابع أن بيكو لديها خطة طموحة لتسريع المشروعات وأن تكون منارة لعدد من الشركات الأخرى.

أوضح أنه من أهم أهداف الاستثمار ما يتعلق بالتصدير، قائلا: “نريد أن نساهم في الرؤية المتعلقة بالحكومة المصرية من خلال تصدير 50% من المنتجات”.