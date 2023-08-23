أهمية مشاركة مصر في قمة البريكس 2023

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مشاركة مصر في قمة البريكس المنعقدة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مهمة للغاية، حيث تعد هذه القمة تكتل اقتصادي كبير يجمع خمسة دول كبرى وهم الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا وتجتمع بصفة دورية.

قمة البريكس

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قمة البريكس تضم دول ذات اقتصاديات كبرى متطورة، ومناقشة تخفيف الضغوط الاقتصادية وتخفيف أزمة الدولار ودعم العملة المحلية لكل دولة في مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن القم ستناقش أيضًا توسيع نطاق العضوية وقبول أعضاء جدد.

العملات المحلية

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة ستناقش مجموعة عدة قضايا من اهمها توزيع اطار التجمع ليصبح عدد أكبر من الدول، واعتماد العملات المحلية في التعامل بين دول المجموعة ومواجهة الصعوبات التي تواجه تلك الدول، لافتًا إلى أن اقتصاد المجموعة ينمو بشكل متسارع ولاسيما مع انضمام دول أخرى، فضًلا عن مناقشة محاولة التكيف مع التغيرات التي يشهدها النظام الدولي والتعامل معها من الناحية السياسية والاقتصادية.

فعاليات قمة البريكس

انطلقت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو كونفرانس، وأيضًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي وصل اليوم ، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تُعقد قمة البريكس في دورتها الـ15 قي الفترة ما بين 22 حتى 24 أغسطس الجاري، بحضور عدد من رؤساء وحكومات الدول.

تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".

وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار، حيث تشمل أعمال القمة مناقشة قادة الدول الأعضاء إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد ، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.

وتتضمن الجلسة الثانية ممثلات عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد في بريكس، مع التقارير المقدمة من هذه المنظمات، وسيتم الاعلان عن البيان الختامي.